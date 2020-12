F1 Abu Dhabi : Max Verstappen a "apprécié" de mener la course de bout en bout

Max Verstappen a pleinement profité de la dernière course de la saison en Formule 1 ce dimanche. Le Néerlandais a mené le Grand Prix d'Abu Dhabi du début à la fin sur le circuit de Yas Marina, décrochant le dixième succès de sa carrière. "C'était une journée très agréable", a déclaré le leader de l'équipe Red Bull après sa victoire.

"La qualification de samedi était déjà très chouette et c'était encore le cas aujourd'hui", a résumé après la course Max Verstappen, parti depuis la pole position. "J'ai pris un bon départ et j'ai vu que personne ne pouvait me suivre, donc j'ai pu ralentir un peu. La voiture était bien équilibrée, c'était une très belle course. J'ai aussi pu bien surveiller la situation des pneus. Si tu roules devant, tu peux déterminer ta vitesse. Cela rend la vie un peu plus facile."

Le Néerlandais était ce dimanche beaucoup plus rapide que les Mercedes, pourtant dominatrices cette saison. Valtteri Bottas a fini deuxième à 15.976 secondes, Lewis Hamilton troisième à 18.415 secondes.