F1 Abu Dhabi, Lewis Hamilton : "Je veux que Verstappen soit dans la forme de sa vie ce week-end"

Max Verstappen et Lewis Hamilton vont donc s’affronter ce week-end à Abu Dhabi pour clôturer l’un des duels les plus passionnants et les plus indécis de l’histoire de la Formule 1. Avec sept titres mondiaux au compteur, le Britannique est forcément un grand habitué de ces moments de prestige. Mais 2021 a tout de même une saveur particulière même quand vous vous appelez Hamilton. "C’est une saison hallucinante pour les fans. Sans doute la plus incroyable de l’histoire de la F1. Je suis vraiment fier d’en faire partie. C’est à ça que doit ressembler une lutte pour le titre. Les gens disent que la FIA devrait serrer la vis pour que cela ne finisse pas mal entre Max et moi ? Peu importe ce que les autres pensent. Je préfère me concentrer sur les choses que je peux maîtriser : ma préparation, mon pilotage,… le reste ne me regarde pas."



Max Verstappen vit lui sa première course au titre. Une année époustouflante, mais comme à son habitude, le pilote Red Bull la joue très terre au micro de la RTBF. "La saison sera incroyable seulement si je gagne (rire). Je vais tout donner, je sais qu’on est à égalité de points. Je pense que la seule fois où c’est arrivé remonte à 1974 ou 1975, mais ça ne m’intéresse pas beaucoup. Je suis là pour gagner."

Le Belgo-Néerlandais a atteint son meilleur niveau cette année au volant d’une Red Bull enfin capable de tenir tête à Mercedes. Un affrontement relevé qui offrirait encore plus de saveur à Lewis Hamilton en cas de sacre. "Je veux que Max soit dans la forme de sa vie ce week-end. Je dois aussi m’assurer de l’être évidemment. Mais s'il est au top et que je gagne, cela aura encore plus de valeur. Max est un talent phénoménal, il l’a prouvé cette saison et il l’avait déjà montré au travers de ce qu’il avait accompli auparavant. Le duel avec lui me fait vibrer et il restera dans les livres d’histoire."