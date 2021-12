Quelle fin de saison d’anthologie ! Après un dernier tour de folie et au terme d’une saison riche en suspense, Max Verstappen est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière.

Mais dans tout duel passionnant, il faut un vainqueur et un vaincu. Pourtant dans le rôle du perdant, Lewis Hamilton s’est montré fair-play en interview d’après course, malgré une énorme déception. "Je voudrais féliciter Max et Red Bull, ils ont fait un boulot formidable. Merci à toute mon équipe qui a travaillé toute l’année. On y a cru, je suis fier d’eux. On a tout donné. On est revenu en fin de saison alors qu’on semblait perdu".

Malgré sept titres de champion du monde et à bientôt 37 ans, le pilote Mercedes a affiché un niveau exceptionnel et une rage de vaincre tout le long de l’année. "Je me sentais vraiment bien sur les derniers Grand Prix. Malgré cette pandémie, je souhaite à tout le monde de continuer à faire attention et de profiter des fêtes. A l’année prochaine !".