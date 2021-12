F1 Abu Dhabi, le débrief : Max… Lewis… 58 tours de folie pour un titre mondial

La dernière séance qualificative de la saison a donné son verdict, le scénario est incroyable : les deux candidats au titre côtes-à-côtes en première ligne. Ce n’était plus arrivé depuis le Grand Prix des Etats-Unis.

Ce dimanche, Max Verstappen s’élancera avec des pneus tendres, quant à Hamilton il a choisi du médium. Choix ou obligation ? Voici ce que répond Verstappen : "J’avais fait un plat sur mes médiums, et en toute logique il fallait que je passe sur les tendres. Cependant j’avais une bonne sensation sur les softs et finalement je ne sais pas si faire un arrêt aura plus ou moins d’importance que d’en faire deux. On verra demain !"

Lewis Hamilton revient lui sur les qualifications du jour avec le choix de Mercedes de ne pas avoir joué l’aspiration : "Vu de l’extérieur cela paraît toujours plus simple mais vous avez plus de chances de vous louper que de réussir et nous aurions sacrifié une des voitures or nous essayons de remporter le titre des constructeurs autant que le championnat des pilotes."

Rien n’est encore joué pour la place de champion du monde 2021, rendez-vous à 13h30 sur Tipik ce dimanche pour suivre le dernier Grand Prix de la saison et connaître le dénouement de cette course folle.