F1 Abu Dhabi, le débrief de jeudi : Verstappen-Hamilton, que la bataille royale commence

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont débarqué à Abu Dhabi pour la 22è et dernière explication de cette fabuleuse saison 2021 du championnat du monde de Formule 1. Et le face à face s’annonce explosif avec une égalité parfaite au classement, même si le pilote Red Bull possède tout de même l’avantage du nombre de victoires (9 succès au compteur pour le Belgo-Néerlandais, 8 pour le Britannique).



Ce jeudi, entrée en scène des deux protagonistes qui sont apparus dans la même conférence de presse, de quoi donner le ton de ce week-end historique, même si Max et Lewis ne se sont pas vraiment adressés la parole, ni jetés un regard. Une chose est sûre, le duel s’annonce royal et il débute ce vendredi avec les deux premières séances d'essais libres.



En attendant, place au débriefing de cette "journée média" en compagnie de Gaëtan Vigneron