F1 Abu Dhabi : la bagarre Verstappen-Hamilton va-t-elle trop loin?

La semaine dernière en Arabie Saoudite, la bagarre Verstappen-Hamilton a une nouvelle fois atteint des sommets (comme à Silverstone et Monza). Les deux prétendants à la couronne ont multiplié les passes d’armes avant de s’accrocher poussant à nouveau la rivalité à son paroxysme. Au vu de cette nouvelle explication musclée, l’attitude de l’un et de l’autre ne dépasse-t-elle pas parfois les limites ? La question a été posée à plusieurs pilotes du paddock et les avis sont assez unanimes : pas question de sanctionner davantage.



Sebastian Vettel est un habitué de la course au titre. Le quadruple champion du monde allemand s’est déjà retrouvé dans une situation similaire en 2010 au moment de son premier couronnement. Cette année-là, le titre s’était joué au dernier GP sur la piste … d’Abou Dhabi. Quatre pilotes pouvaient encore rafler la mise : Fernando Alonso (Ferrari), Mark Webber (Red Bull), Lewis Hamilton (McLaren) et Sebastian Vettel (Red Bull). L’actuel pilote Aston Martin peut donc imaginer l’état d’esprit qui habite Verstappen et Hamilton. " Les deux sont nerveux et c’est tout à fait normal au vu du contexte et de l’enjeu. N’oublions pas qu’ils se battent pour un titre de champion du monde. Est-ce qu’il faut leur imposer des limites supplémentaires ? Non, honnêtement je ne pense pas. Et puis c’est ce genre de mano a mano que les fans veulent voir. S’ils vont trop loin, ils seront pénalisés comme n’importe quel autre pilote de la grille. Pas la peine de rajouter encore des règles supplémentaires. Le livre des pénalités est déjà bien assez épais."



Même son de cloche du côté de Daniel Ricciardo (McLaren), ex-équipier de Max Verstappen : "Il faut se dire qu’en se battant pour le titre, ils sont les deux seuls à ressentir cette pression, cette intensité et ce mélange d’émotions qui naît quand vous tentez de devenir champion du monde. Pour beaucoup de pilotes, y compris moi, c’est compliqué d’imaginer ce qu’ils ressentent. Je sais ce que c’est de batailler pour la victoire, mais pas pour le titre. Tout le monde vous scrute, analyse tout ce que vous faites. Toutes les discussions tournent autour de vous,… La pression est gigantesque et tout se mélange dans l’intensité de la bagarre : l’égo, la fierté et une bonne dose de testostérone. Ils se sont expliqués en piste la semaine dernière et Lewis était le plus rapide, il a gagné, il n’y a pas eu d’injustice. À présent c’est le scénario rêvé. C’est parfait pour les fans et pour la discipline."