F1 Abu Dhabi : immense déception chez Mercedes, revivez le dernier tour dans le stand de Lewis Hamilton

Le Grand Prix d'Abu Dhabi, épilogue de la saison de F1, a été fort en émotions. Il y a eu une joie intense chez Red Bull et une déception immense chez Mercedes. Dans l'intensité du direct, vous avez pu entendre la déception de Toto Wolff. Nous vous proposons de vivre l'intégralité du dernier tour dans le stand de Lewis Hamilton.



On découvre des visages tendus, crispés. L'Autrichien se décompose quand Max Verstappen passe Lewis Hamilton et s'empare de la tête de la course. Après quelques secondes de KO, Wolff se saisit du casque et crie dans la radio "ce n'était pas juste Mike". Un message adressé à Michael Masi, le directeur de course. Sa décision de laisser Verstappen se replacer dans le sillage d'Hamilton avant le restart n'a pas été digéré par le clan du septuple champion du monde.