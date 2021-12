Place au dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi. Qui de Max Verstappen ou Lewis Hamilton va remporter le titre de champion du monde ? Avantage sur la grille au pilote Néerlandais qui partira en pôle devant le Britannique. Le départ de l’épilogue de la saison se tiendra à 17h00 locales (14h belges), au coucher du soleil à Abou Dhabi, comme lors des qualifications.

On y est. L’ultime course de la saison. L’ultime combat entre deux pilotes qui ont tout donné cette saison pour tenter de remporter le titre suprême.

Après 1974, c’est la deuxième fois dans l’histoire de la F1 que deux pilotes sont à égalité de points avant le dernier Grand Prix. Si Verstappen et Hamilton sont toujours à égalité après ce dernier Grand Prix, le Néerlandais sera sacré car il a remporté plus de Grand Prix (9) qu’Hamilton (8).

Ce dimanche, il y aura de toute façon une nouvelle ligne à écrire dans les annales de l’histoire. En cas de succès de Verstappen, ce serait un nouveau pilote qui décrocherait le titre de champion du monde. Et si c’est Lewis Hamilton, le Britannique deviendrait le premier pilote à remporter un 8e titre mondial.

Vous avez dit historique. Ce n’est pas fini. Mercedes et Red Bull se disputent aussi le titre des constructeurs. L’écurie allemande est favorite avec 28 points d’avance et un maximum de 44 encore disponibles. Mais rien n’est encore joué ici non plus.

Alors qui sera sacré champion ? Réponse en fin d’après-midi.