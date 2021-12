Le scénario d'un abandon simultané (ou presque) des deux candidats au titre, c'est du déjà-vu, et cela fait partie de l'Histoire de la F1. Il y a bien sûr les accrochages entre Alain Prost et Ayrton Senna à Suzuka, en 1989 et en 1990. Avec le sacre du Français d'abord, celui du Brésilien ensuite.

Mathématiquement, la situation est assez claire, étant donné qu'ils comptent le même nombre de points (369.5) : si tout se passe normalement, Max Verstappen et Lewis Hamilton devraient lutter pour les premières places, et celui qui terminera devant l'autre sera sacré Champion du Monde.

Qui de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton sera sacré Champion du Monde ce dimanche à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi ? Tous les amateurs de Formule 1 attendent le dénouement de cette saison passionnante avec impatience, et ils espèrent que le titre se jouera à la loyale entre les deux protagonistes et les 18 autres pilotes du plateau.

Il y a aussi le cas de figure du Grand Prix d'Australie, dernière étape du Championnat du Monde en 1994. À Adelaïde, quelques mois après le décès d'Ayrton Senna, ils sont encore deux à jouer le titre : Michael Schumacher (Benetton) et Damon Hill (Williams), qui ne compte qu'un point de retard sur l'Allemand.

Comme c'est le cas cette année avec les deux prétendants au titre, Michael Schumacher et Damon Hill prennent rapidement leurs distances avec le reste du peloton. L'Allemand fait la course en tête, mais au 35ème tour, il perd l'arrière de sa monoplace et va taper le mur.

Michael Schumacher reprend sa route, mais Damon Hill arrive à toute vitesse. L'Allemand se déporte vers la gauche, le Britannique l'évite, puis plonge à l'intérieur du virage suivant.

La Benetton se rabat alors sur la Williams et se retrouve sur deux roues avant de terminer sa course dans le mur de pneus. Damon Hill est lui victime d'une crevaison à l'avant gauche et regagne les stands, mais les mécaniciens constatent que le mal est plus profond : un bras de suspension a été touché, la mort dans l'âme, Damon Hill doit abandonner...

Michael Schumacher décroche son premier titre de Champion du Monde, Damon Hill devra patienter deux ans avant d'être sacré pour la première - et dernière - fois de sa carrière.