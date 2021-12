4 novembre 2012 : Le Grand Prix d’Abu Dhabi, la 18e manche de la saison 2012 de Formule 1.

L’antépénultième rendez-vous de la saison débute par une mauvaise nouvelle pour le leader du championnat du monde, Sebastian Vettel (Red Bull), contraint de s’élancer depuis la voie des stands après, fait assez rare, une étrange panne d’essence durant la séance qualificative. Cette dernière a été dominée par Lewis Hamilton (McLaren), le Britannique réalisant un meilleur temps que Mark Webber (Red Bull), Pastor Maldonado (Williams), Kimi Raikkonen (Lotus), Jenson Button (McLaren) et Fernando Alonso (Ferrari), deuxième candidat au titre durant l’exercice 2012.

Raikkonen déboule comme une balle à l’extinction des feux et saute sur la deuxième position derrière l’intouchable Hamilton, déjà auteur de deux meilleurs temps durant les séances libres sur le tracé de Yas Marina, qu’il faut boucler à 55 tours durant l’épreuve. Alonso est en forme aussi, l’Espagnol croque Webber pour la quatrième position. Maldonado a pris le troisième siège provisoire.

Vettel, parti en fin de peloton donc, prend tous les risques pour remonter. Au milieu du peloton, Nico Rosberg (Mercedes) et Narain Karthikeyan (HRT), victime d’un souci de direction sur son modeste bolide, s’accrochent, provoquant la sortie de la voiture de sécurité. Deuxième mésaventure pour Vettel : dans la file des voitures derrière Daniel Ricciardo (Toro Rosso), l’Allemand est surpris par une manœuvre de l’Australien, qui a freiné brusquement pour faire monter ses freins en température. Très énervé, Vettel est contraint de repasser par son box au 14e tour afin de changer d’aileron (et de gommes du même coup).

Reparti 21e, le pilote Red Bull remonte rapidement au 10e rang. A la mi-course, le leader Hamilton, pas franchement inquiété, est lâché par sa McLaren, il doit abandonner. Raikkonen récupère donc la tête devant Alonso, auteur d’une belle attaque tranchante sur Maldonado. Webber tente aussi de déborder le Vénézuélien. Les deux bolides se touchent et l’Australien redescend dans la hiérarchie. Plus de réussite pour Button par contre, le Britannique prend le meilleur sur Maldonado.

Les concurrents rentrent tour à tour et Vettel, affamé et toujours sur un gros rythme, en profite pour prendre la deuxième place provisoire. L’Allemand doit ensuite aussi repasser par son stand et retrouve la piste au quatrième rang. Rebelote pour la safety car : elle doit revenir sur le tracé après un incident entre Romain Grosjean (Lotus) et Webber.

A la relance, Raikkonen devance Button, Vettel et Maldonado. En feu, Vettel fait l’extérieur à Button à trois tours de la fin, récoltant une somptueuse et précieuse troisième place finale au terme d’un GP tumultueux pour lui. Raikkonen s’impose proprement au volant de sa Lotus, devançant la Ferrari d’Alonso.

Après les courses aux Etats-Unis et au Brésil, les deux dernières prévues au calendrier en 2012, c’est Vettel qui sera sacré champion avec trois petites unités de mieux qu’Alonso (281 contre 278).