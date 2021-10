Max Verstappen (Red Bull) ou Lewis Hamilton (Mercedes) ? Lewis Hamilton ou Max Verstappen ? Le duel entre les rivaux, plus que jamais au coude-à-coude pour le titre de champion du monde de Formule 1, est palpitant durant cette saison 2021.

A six courses de la fin d'une saison indécise comme rarement ces dernières années, marquée par cinq changements de leader au classement général, seulement six points séparent les deux pilotes : 262,5 pour le Néerlandais contre 256,5 pour le Britannique, loin devant Valtteri Bottas (Mercedes, 177), vainqueur en Turquie il y a deux semaines.

Une statistique particulièrement intéressante apparait lorsqu'on analyse les courses disputées lors de cet exercice. Verstappen a mené 469 tours depuis le début du championnat... soit plus que tous les autres pilotes réunis ! Si on additionne les boucles menées par Hamilton (133), Bottas (76), Esteban Ocon (Alpine, 65), Charles Leclerc (Ferrari, 60), Daniel Ricciardo (McLaren, 48), Sergio Perez (Red Bull, 34), Lando Norris (McLaren, 31), Carlos Sainz Jr (Ferrari, 12), Sebastian Vettel (Aston Martin, 4) et Fernando Alonso (Alpine, 2), le total plafonne à 465 tours.

Un rapport de force qui ne se traduit que par six unités au classement du championnat. Un point sur lequel Verstappen doit donc encore travailler un peu, lui qui possède une autre statistique révélatrice : il est le pilote, dans l'histoire de la F1, avec le plus grand nombre de victoires sans avoir décroché la couronne mondiale. Le Néerlandais s'est en effet imposé à 17 reprises, contre 16 à Stirling Moss, 13 à David Coulthard, 12 à Carlos Reutemann ou encore 11 à Felipe Massa.