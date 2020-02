Essais F1 : Vettel hausse tout doucement le ton, une réunion importante attendue

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) s'est montré le plus rapide ce jeudi matin à Barcelone lors de la deuxième des trois journées de la dernière séance d'essais d'avant-saison de Formule 1.

En 1:16.841, le quadruple Champion du Monde allemand, qui s'est montré le plus actif en piste avec 49 tours, a devancé le Canadien Lance Stroll (Racing Point) de 277 millièmes alors qu'un autre Canadien, Nicholas Latifi, a signé le troisième temps au volant de la Williams en 1:17.313.

Ces quatre heures de tests, perturbés par les conditions climatiques (il a plu durant la nuit, et il faisait froid sur la Catalogne ce matin), ont vu plusieurs pilotes - et non des moindres - partir à la faute (Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Antonio Giovinazzi...), alors que dans les paddocks, les dirigeants des équipes et la FIA s'apprêtent à se réunir pour décider s'il faut maintenir ou non les premiers Grands Prix de la saison...