Espagne 1996 : Récital de Schumacher sous le déluge, 6 voitures à l'arrivée

Michael Schumacher et Jean Todt sur le podium - © ERIC CABANIS - AFP

GP Espagne 1996 : Michael Schumacher en démonstration sous la pluie - GP Espagne 1996 - 05/05/2020 Auteur d’un envol catastrophique qui le vit reculer au huitième rang, l’Allemand va ensuite étaler toute sa classe dans des conditions dantesques qui lui siéent si bien. Après s’être rapidement débarrassé de Johnny Herbert, d’Eddie Irvine, de Rubens Barrichello et de Gerhard Berger, le transfuge de chez Benetton fond sur le duo de tête composé de Jacques Villeneuve et Jean Alesi à raison de quatre secondes par tour. Si l’Avignonnais est rapidement englouti, Schumacher doit patienter trois boucles pour trouver la faille sur le Québécois. Sa manœuvre sur le pilote Williams, la même qui lui a permis de prendre le meilleur sur le Français, est de toute beauté. Le pilote Ferrari prend les commandes du Grand Prix et ne les quittera plus.