Gäetan Vigneron et Michael Schumacher - © RTBF.be

Formule 1 : En visite chez Michaël Schumacher... c'était en 2012 - Formule 1 - 30/03/2020 Voici donc comme promis le premier épisode de notre série archives Warm-up. Pour la petite histoire, la première émission qui précédait la diffusion des Grand-Prix sur la RTBF s’appelait Pré-Grille, en 1993. Puis il y a eu Racing. Et depuis 2000, Warm-up... qui compte aujourd’hui 366 numéros. La séquence proposée nous ramène en juillet 2012. Michaël Schumacher était dans sa seconde carrière avec Mercedes. Mes relations avec lui étaient devenues franchement amicales au point qu’il m’avait invité chez lui en Suisse au bord du Lac Leman. Ce week-end là, son épouse Corinna organisait une compétition d’équitation dans leur Ranch à Givrins. Le septuple champion du monde m’avait, pour le fun, inscrit à cette compétition, poussant la minutie jusqu’à me trouver un manège en Belgique, dans la région de Spa, pour me (re)familiariser un peu avec la discipline.