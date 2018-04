Du grand Räikkönen à l'interview, 14 ans de crash et de duels, ...la F1 débarque à Bahreïn

"What would you change in Formula 1?" ???? Kimi, please make sure YOU never change #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/PsRFp0JeDL

La F1 est entrée dans une phase importante de réflexion quant à la future direction à donner à la discipline. 2021 verra l’arrivée d’un nouveau règlement et les discussions vont bon train. Une réunion était d’ailleurs organisée ici à Bahreïn. L’occasion pour les pilotes de donner leur avis sur leur vision pour les années à venir et de ce côté-là, Kimi Räikkönen s’est montré fidèle à lui-même. Räikkönen : "Je n’ai pas d’avis" Question : "Donc vous ne changeriez rien ?" Räikkönen : "Je n’ai pas le pouvoir de décision pour le nouveau règlement, alors pourquoi perdre son temps à penser à cela et à donner son avis. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Que je vous donne une liste de requête ? À quoi cela sert-il, au final ce n’est quand même pas moi qui décide". Journaliste : "Oui mais que changeriez-vous ?" Räikkönen : "Mais je n’en ai pas le pouvoir. Nous ne faisons pas les règles. Vous comprenez ? Alors pourquoi en faire toute une histoire."

Bottas : "Tout le monde veut voir plus de bagarres!"

Le futur de la F1 et le règlement 2021, un sujet de discussion très présent dans le paddock ce week-end. En dehors de Räikkönen, les pilotes ont tout de même leur avis sur le sujet : tous veulent plus de spectacle et de bagarres. Les dirigeants de la F1, eux, tentent d'impliquer les pilotes pour réformer au mieux la discipline.



Lewis Hamilton : "Nous les pilotes, nous ferons toujours partie intégrante de la F1. Liberty Media nous parle beaucoup plus et nous implique vraiment dans les discussions pour le futur, donc c’est très bien."



Valtteri Bottas : "Les fans, les pilotes, tout le monde veut voir bien plus de duels rapprochés. Comment y parvenir ? Je n’ai pas la solution, ce sera aux dirigeants de la trouver."



Max Verstappen : "Tout le monde pense la même chose. Est-ce que le nouveau règlement peut remédier au manque de spectacle? Je ne sais pas. Mais il faut plus de dépassement et des équipes plus proches les unes des autres."