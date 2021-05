Dompter un animal sauvage selon Gasly, des montagnes russes pour Hamilton... les sensations extrêmes de la F1

Pour le grand public, difficile d’imaginer les sensations que l’on ressent à bord d’une formule 1. Un bolide de plus de 1000 chevaux qui vous maltraite et vous emmène parfois à plus de 350 km/h. Mais s’il est compliqué pour les fans de se projeter, il est tout aussi ardu pour les pilotes d’expliquer ce qu’ils ressentent derrière le volant.



"Quand on passe des catégories inférieures à la F1, on se retrouve au volant d’une voiture de plus de 1000 chevaux avec beaucoup d’aérodynamique, nous dit Pierre Gasly. Quand on pousse une telle machine à la limite c’est très difficile à dompter. C’est quasi impossible à décrire avec des mots la sensation quand on sort avec une F1 en piste. Le niveau de concentration est extrême. Il n’y a que la Formule 1 qui peut me mettre dans une telle zone de concentration. Il faut faire abstraction de tout ce qu’il se passe à l’extérieur et pouvoir analyser les informations à 350km/h, ca demande beaucoup d’énergie."



L’image de l’animal sauvage a plutôt fait sourire Lewis Hamilton

"Je ne suis pas sûr que Gasly soit déjà allé dans une cage avec un animal sauvage. Je l’ai fait et je peux vous dire que cela ne ressemble pas à ça (rire). J’étais en cage avec un tigre blanc énorme et vraiment c’est très différent. En fait c’est difficile à mettre des mots sur les sensations. C’est vraiment comme les montagnes russes, sauf qu’ici, vous avez vraiment le contrôle des choses. Il y a des limites, et vous devez flirter avec celles-ci sans les dépasser, sinon vous êtes pénalisé."