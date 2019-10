Deuxième pole position pour Verstappen au GP de Mexique, violente sortie de route de Bottas

Énormément d'animation lors des qualifications de ce Grand-Prix du Mexique. Alors que la Q3 battait son plein et que les principaux candidats se rendaient coup pour coup, une violente sortie de route de Valteri Bottas a émaillé la séance. Au final, le Finlandais s'en sort indemne et c'est Max Verstappen qui rafle la pole position. Deuxième pole en carrière donc pour le Néerlandais, qui en a profité pour améliorer le record de la piste (1:14:758) et qui s'élancera depuis la première ligne en compagnie du pilote Ferrari, Charles Leclerc.

Derrière ce tandem, on retrouvera Sebastian Vettel, le second pilote Ferrari et Lewis Hamilton qui a bien limité la casse.

Pour rappel, ce 18e Grand-Prix de la saison pourrait voir Lewis Hamilton rafler son 6e titre de champion du monde, à condition que le Britannique marque 14 points de plus que Valteri Bottas, son dauphin au classement et qui s'élancera, malgré son crash, de la 6e place.