Deux cas positifs de Covid-19 détectés dans la "bulle" de la Formule 1

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a annoncé vendredi la découverte de deux cas positifs de Covid-19 dans le cercle fermé de la Formule 1, actuellement présent à Monza en vue du Grand Prix d'Italie, 8e manche du championnat du monde, programmé dimanche. Aucune autre précision sur l'identité des personnes contaminées n'a été donnée.

"La FIA et la Formule 1 peuvent aujourd'hui confirmer qu'entre le vendredi 28 août et le jeudi 3 septembre, 5704 tests Covid-19 ont été effectués sur des pilotes, des équipes et du personnel. Parmi ceux-ci, 2 personnes ont été testées positives. La FIA et la Formule 1 fournissent ces informations à des fins d'intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique concernant les équipes ou les personnes ne sera fourni par la FIA ou la Formule 1", précise la FIA sur son site officiel.

Jusqu'à présent, depuis le début du championnat 2020 le 5 juillet en Autriche, un seul pilote a été testé positif au coronavirus le Mexicain Sergio Pérez. Il a dû être remplacé dans deux courses par l'Allemand Nico Hülkenberg au volant de sa Racing Point. Il a ainsi manqué le 2 août le Grand Prix de Grande-Bretagne et le 9 août celui du 70e anniversaire de la Formule 1, les 4e et 5e manches du championnat toutes deux disputés sur le circuit de Silverstone en Angleterre.