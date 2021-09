Debriefing Essais libres du GP des Pays-Bas : une marée orange pour soutenir Verstappen et des soucis pour Hamilton

Debriefing Essais libres du GP des Pays-Bas : une marée orange pour soutenir Verstappen et des... 36 ans après sa dernière apparition, la Formule 1 a fait son grand retour sur le tracé des Pays-Bas. Et alors que Ferrari a dominé les essais libres et signé un beau doublé lors des EL2, Lewis Hamilton a, lui, vécu une journée compliquée, la perte de puissance de sa W12 l'ayant obligé à abandonner à même la piste. Côté tribunes, c'est souvent la ferveur autour de Max Verstappen, le local de l'étape, qui a marqué les esprits. Déchaînés, les marées oranges ont déferlé sur la petite ville de Zandvoort pour soutenir leur chouchou.