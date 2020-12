Débrief F1 : Sakhir, encore un kaléidoscope d'émotions diverses

Quel week-end à nouveau à Sakhir… !. Un mélange d’émotions diverses.

D’abord l’au revoir au paddock de Romain Grosjean venu saluer une dernière fois ses potes du milieu dimanche.

Emu, il m’a raconté l’entrevue décisive qu’il a eue avec le Colonel médecin à l’hôpital militaire de Bahrain qui lui octroyait… zéro chance d’être au départ à Abu Dhabi, lui ouvrant les yeux sur les risques notamment d’infection, de voir une particule de carbone se glisser dans la plaie, le risque de perdre pour toujours la mobilité d’un doigt ou carrément l’amputation.

Avec l’esprit de compétiteur qui caractérise ces pilotes de F1 décidément pas comme les autres, il n’a pu s’empêcher de rajouter que si un titre était en jeu, il y serait néanmoins allé, faisant fi de l’avis médical.

C’est la dernière fois a-t-il dit que je verrai, en passant le portique du paddock, l’inscription F1 driver s’afficher.

J’ai été marqué, parmi d’autres choses, par le besoin que Romain a eu de revenir chercher quelques réponses à des questions très personnelles.

Revenir d’abord dans le paddock, puis aller voir les restes de sa monoplace calcinée et décomposée, le besoin de se glisser à nouveau dans la Haas pour évacuer certaines anxiétés, la volonté d’aller voir les images terrifiantes de l’intérieur du cockpit venant de la caméra haute vitesse installée en face de la tête du pilote.

Là il a pu visualiser de l’intérieur tout ce qu’il avait vécu en enfer. Il en est ressorti très ébranlé. Plus j’y repense et plus je me dis que c’est un vrai miraculé.



>>> A LIRE AUSSI : F1 : Nikita Mazepin, futur pilote de Haas, mis en cause pour une vidéo inappropriée

Puis il y a eu la saga du test positif de Lewis Hamilton et de son remplacement.

Je pense que la prestation de Russell a permis de comprendre pourquoi Mercedes voulait absolument l’évaluer en grandeur nature.

Toto Wolff sait désormais qu’il a sous la main son pilote du futur et quoi qu’on en dise, quelques arguments pour faire comprendre à Hamilton que s’il reste bien sûr incontournable, il doit néanmoins se résoudre à revoir un peu ses exigences financières à la baisse.

Pour Bottas, c’est encore de la pression en plus.

Déjà perturbé par son impuissance à enrayer le rouleau compresseur Hamilton, il doit désormais composer avec la menace d’un jeune anglais sans complexe qui lui a volé la politesse au départ et mené le GP comme un chevronné.

C’est la quatrième pole de suite que Bottas ne convertit pas. Il a beau dire que sans la safety car, il serait revenu sur Russell et que le grand casino dans le stand Mercedes l’a contraint à repartir avec des pneus usagés lui ôtant ses dernières chances, il n’empêche que Perez a gagné avec des gommes dures plus vieilles que celles de Bottas.

Il y a eu ce grand mélange de pinceaux si inhabituel chez Mercedes. Un souci de communication radio et de la priorité donnée à tel message sur tel autre.



>>> LIRE AUSSI: Toto Wolff explique les soucis de Mercedes : "La radio ne marchait pas dans la pitlane"



Une partie des mécanos de Russell a reçu le message prioritaire mais pas l’autre et le Britannique est ressorti avec les pneus avant de Bottas, l’obligeant à repasser par les stands un tour plus tard pour régulariser la situation. Cela arrive donc aux meilleurs, ce qui ne consolera pas Ferrari qui a à nouveau foiré les 2 pitstops de Vettel, 4’’5 et 6’’5…

L’Allemand a dit calmement que la Scuderia avait intérêt à revoir son équipement pour le futur.

Pourquoi chez Mercedes qui avait le doublé en poche avec une avance confortable a-t-on voulu repasser par les stands quand la safety car est sortie ?.

C’est vrai qu’ils auraient pu rester en piste mais ils avaient là l’opportunité d’un ‘’free pitsop’’ vu leur avance et d’habitude, ils excellent dans ce genre de situation.

Les soucis de pneus de Bottas restés en durs usagés en fin de course laissent à penser qu’ils ont sans doute eu raison de rentrer, n’imaginant jamais le fiasco qui allait en résulter.

Emotion aussi de voir ce diable de Perez sur la plus haute marche du podium. Quelle course du Mexicain, reparti dernier après l’incident au premier tour avec Leclerc. Il fait sa meilleure saison… et n’a toujours pas de volant pour 2021. C’est insensé. Le dernier vainqueur mexicain, c’était Pedro Rodriguez en Belgique en 1970.

>>> LIRE AUSSI: Voici comment le coronavirus a rendu la F1 moins monotone



Chouette aussi de voir Esteban Ocon sur le podium. Un boost pour sa confiance capital avant les débuts officiels dans le team d’un Fernando Alonso qui prend toujours autant de place dans la vie d’une écurie.

Il y a eu aussi le titre en F2 de Mick Schumacher couronnant surtout la régularité.

Champion en F3 lors de sa deuxième année, champion en F2 lors de sa seconde campagne, on peut dire ce que l’on veut, les titres sont là. En allant le féliciter après toutes ses obligations protocolaires et médiatiques, je me suis revu quelques années en arrière avec le Papa.

Le lien entre les deux époques, c’est Sabine Kehm, manager de Michaël, qui s’occupe aujourd’hui du fiston.

En discutant, elle a rappelé à Mick que j’étais ce belge venu passer un week-end chez eux en Suisse il y a belle lurette, où son Papa avait essayé de m’initier aux rudiments du reining, cette discipline équestre assez particulière.

J’ai dit à Sabine que j’espérais qu’on allait pouvoir construire avec le fils la relation qu’on avait établie au fil des années avec le père.

Puis ce lundi il y a eu le transfert de Bahrain à Abu Dhabi. Un vol de 50 minutes… qui nous a pris la journée… !

Tout était remarquablement organisé.

A Bahrain, le parcours près de l’aéroport était fléché. Dès notre arrivée, on a été pris en charge, pour le retour de la voiture de location, l’acheminement vers le terminal spécialement réquisitionné pour la F1, l’attente à l’extérieur par petits groupes, le check in et les formalités d’immigration rondement menées, l’attente dans le terminal avant d’embarquer dans le vol réservé pour nous.

La F1 avait prévu 10 charters pour amener tout le monde à Abu Dhabi. A part quelques VIP, toute la F1 était sur ces vols. Un vol avec respect de la distanciation sociale et des sièges non occupés.

Que dire alors de l’arrivée à Abu Dhabi. Sortie de l’avion par petits groupes espacés. Prise en charge individuelle dans le terminal 3 lui aussi réservé à la Formule 1.

Plusieurs comptoirs pour les tests Covid, l’immigration, la récupération des bagages, le transfert personnalisé vers nos hôtels sur la Yas Marina Island où se trouve le circuit.

Six hôtels y ont été réservés pour loger tout le monde, et un septième pour loger tout le personnel obligé lui aussi de rester sur l’île.

Dans la biosphère F1. Check in à l’hôtel face à des employés déguisés en scaphandriers puis en chambre jusqu’au résultat négatif du test quelques heures plus tard. Pas question néanmoins d’aller n’importe où.

Tous les itinéraires sont fléchés. La biosphère est un camp retranché. L’île complètement barricadée et interdite d’accès.

C’est une fameuse expérience à vivre même si par moments je dois me pincer pour voir si je ne joue pas dans un film de science-fiction.

Mais bon c’est à ce prix que la F1 aura pu aller au bout de son calendrier de 17 courses rassemblées dans une période assez courte de juillet à décembre.

Prêt pour le dernier rendez-vous.

A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, j’ignore si Lewis Hamilton sera de la partie.



>>> A LIRE AUSSI: F1 : Hamilton "se sent mieux" et se rapproche d'une participation à Abu Dhabi



Toto Wolff et Williams aimeraient bien savoir ce qu’il en est. J’ai cru comprendre que jeudi serait leur deadline. Mais réglementairement, ils pourraient même attendre samedi jusqu’à la qualification.

Le règlement dit qu’un pilote doit au minimum participer à une séance préalable pour pouvoir s’aligner au GP.

Mais j’imagine que Mercedes et Williams veulent éviter de voir Hamilton et Russell changer de monture le samedi après-midi.

Théoriquement Mercedes pourrait même mettre Stoffel dans la voiture pour les séances libres puis laisser la place au champion du monde. Très peu probable. Cela dit, il faut d’abord qu’Hamilton rentre un test négatif. Ensuite il devrait de toute manière bénéficier d’une dérogation des autorités de Bahrain et d’Abu Dhabi pour entrer dans la biosphère F1.

On devrait savoir quoi assez vite…