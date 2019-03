Débrief du GP de Bahreïn : Hamilton professeur d'un Leclerc malchanceux

Charles Leclerc aurait dû remporter le GP de Bahreïn sans un souci mécanique. L'entrée en piste de la safety car lui a tout de même permis de signer le premier podium de sa carrière, mais il n'a sûrement pas la saveur espérée.

En plus de cela, les Ferrari auraient dû réaliser le doublé après un week-end parfait sur le tracé de Sakhir. Au lieu de cela, les monoplaces de la Scuderia terminent 3è et 5è, car de son côté Sebastian Vettel a commis une (nouvelle) erreur. Voilà donc une victoire inattendue pour Lewis Hamilton et un doublé tout aussi inespéré pour Mercedes.



Le premier podium amer de Leclerc, le respect de Hamiton pour le monégasque et le méa culpa de Vettel, tout cela c'est dans le débrief vidéo de ce deuxième GP de la saison.