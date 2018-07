De Ridder, ingénieur motoriste chez Renault: "Stoffel m'a demandé de lui ramener 30 chevaux"

Ce week-end, les allées du Paddock hongrois se teintent de noir-jaune-rouge grâce à la visite de Guillaume de Ridder. L’occasion pour lui de venir encourager une connaissance de longue date : Stoffel Vandoorne.

Guillaume De Ridder est ce qu’on peut appeler un homme-orchestre. La semaine, il enfile son costume d’ingénieur Renault à Viry-Châtillon et travaille notamment sur le moteur de Stoffel Vandoorne. Le week-end, il l’échange pour sa combinaison de pilote et dispute le championnat de rallycross. Le succès est au rendez-vous pour le Belge puisqu’il a remporté les deux dernières manches et occupe actuellement la deuxième place du classement général, à six points du leader.

Guillaume a profité du Grand Prix de Hongrie pour rendre visite à Stoffel et lui rappeler les bons souvenirs de l’époque où ils ont roulé en karting ensemble. Stoffel réagit à l’arrivée de son ancien rival à la sélection RACB avec humour : " Je lui ai demandé de ramener trente chevaux dans ses bagages, j’espère qu’il les aura ! "

Le pilote de rallycross continue de croire en l’avenir de Stoffel. " Je pense qu’il est dans les conditions compliquées. […] Ce sont des périodes qui, en tant que pilote, sont assez difficiles à gérer, mais je pense que ça va vite tourner. Il suffit d’un bon résultat ou de reprendre un peu la confiance pour repartir dans une spirale positive et c’est tout ce que je lui souhaite. "