De retour chez Renault, Fernando Alonso se remet au français : "Une super journée !"

Ces dernières années, le polyglotte Fernando Alonso avait quelque peu délaissé le français, une langue qu'il pratiquait moins depuis son départ de chez Renault, et privilégiait l'anglais lors de ses rencontres avec la presse. Son retour au sein de la marque au losange va-t-il changer la donne auprès des journalistes francophones ? A en croire ce petit message, cela semble bien parti...

>> F1 : L'insatiable Fernando Alonso sera, à 39 ans, pilote Renault en 2021

>> Fernand est de retour : L'édito de Gaëtan Vigneron

"C'est une super journée !, a souligné, dans un français très correct, Fernando Alonso dans une vidéo postée sur le compte Facebook de l'équipe Renault. Vous savez que le lien entre l'écurie et moi est très fort, très émotionnel. Ensemble, nous avons gagné deux Championnats du Monde. Mais rassurez-vous, je regarde vers l'avant, pas dans le rétroviseur ! Mon retour en Formule 1 s'est décidé sereinement, je suis sûr de qui je suis aujourd'hui et je suis sûr que l'équipe a les moyens nécessaires pour retrouver le podium. Moi aussi ! Renault est une marque à laquelle je suis très attaché, et c'est une grande fierté de porter à nouveau ces couleurs. Le nouveau règlement attendu en 2022 va permettre de remettre le pilote au centre de la performance, avec plus d'équité entre les équipes et plus de spectacle en piste."