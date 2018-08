de Ferran : "Stoffel est bourré de talents, mais il n'y a que 20 volants en F1"

Kimi Raikkonen a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du GP de Belgique, 13e manche du Championnat du monde de Formule 1, ce vendredi. Il a devancé Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

En délicatesse avec sa McLaren qui enchaine les pépins, Stoffel Vandoorne n'a récolté que le dernier temps. Gil de Ferran, intégré au team suite au départ d'Eric Boullier, est revenu à notre micro sur la situation du pilote belge.

"Stoffel est un garçon bourré de talents, un garçon possédant un excellent esprit d'équipe et qui ne compte pas ses heures de travail. Il est très apprécie au sein du team. Sincèrement, nous n'avons pas encore choisi notre deuxième pilote. Je crois que Stoffel doit se concentrer sur chaque week-end de course afin de récolter un maximum de points pour l'équipe. Doit-il être plus agressif ? Je ne pense pas car chaque pilote est différent. Nous essayons d'aider Stoffel et Fernando durant chaque week-end. Une situation comme celle de Stoffel est inhérente aux sports moteurs car, en F1 par exemple, il n'existe que vingt volants. Ca fait partie du jeu. Je ne peux spéculer sur ce qui peut se produire ou ne pas se produire", a avoué Gil de Ferran, ancien pilote et nouveau directeur de la compétition, à notre micro ce vendredi.