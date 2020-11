Daniel Ricciardo a partagé un "shoey" avec Lewis Hamilton : "Il m'a pris par surprise !"

L'Australien Daniel Ricciardo a pris la mauvaise habitude de célébrer ses podiums avec un "shoey", une pratique qui consiste à boire du champagne dans sa chaussure.

Alors qu'il s'apprêtait à commettre un nouveau méfait, dimanche, sur le podium du Grand Prix d’Émilie-Romagne qu'il venait de terminer à la troisième place, le pilote de l'équipe Renault a reçu une invitation indécente de la part du vainqueur, Lewis Hamilton, qui avait jusqu'alors toujours résisté à ses avances...

"J’étais sur le point de boire une première gorgée bien fraîche, quand j’ai entendu Lewis me demander d’enlever mon autre chaussure, a expliqué Daniel Ricciardo. Je me suis dit que ce n’était pas possible, parce que sur un podium, il y a trois ans je pense, il m’avait juré qu’il ne ferait jamais ça ! Que je pouvais l’y inviter, le forcer... Il ne boirait jamais dans ma chaussure ! Et aujourd’hui, c’est lui qui m’a fait cette demande. Il m’a pris par surprise, mais 2020, c’est l’année où tout est possible, non ? Mais ça, c’était chouette. Je suis très heureux."