Damon Hill : "Stoffel doit peut-être être un peu plus méchant !"

Gaëtan Vigneron a rencontré Damon Hill en marge du Grand Prix d'Espagne. Le Champion du monde 1996 a notamment donné son avis sur les prestations de Stoffel Vandoorne.

Gaëtan : Pour vous, quelle est votre idole de toujours en Formule 1 ?

"C'est une question facile pour moi ! C'est mon père, Graham Hill. C'est le seul gars qui a réussi à gagner Indianapolis, Le Mans, et le Championnat du Monde de Formule 1. C'est lui mon idole."

Votre opinion au sujet de Stoffel Vandoorne, notre pilote belge ?

"Stoffel, je le connais depuis ses débuts, parce qu'il roulait dans la même catégorie que mon fils. J'ai toujours admiré son talent et pour moi, il a énormément de potentiel. Mais en Formule 1, tu dois réussir à réaliser quelque chose d'absolument incroyable, et je pense que cela n'a pas encore été son cas, il n'a pas encore réussi à ce que les gens se disent "waw", et tu dois arriver à cela ! Peut-être qu'il doit un peu se lâcher, se défaire un peu de son côté "gentil garçon", et être peut-être un peu plus "méchant" !"

Gaëtan : Enfin, si vous deviez retenir une image de votre carrière, une fierté, ou un regret. Qu'est-ce que ce serait ?

"Je n'ai pas de regrets, je ne pense pas... Allez, si je devais en citer un, peu être que j'aurais dû attendre un peu plus avant de tenter de dépasser Michael Schumacher à Adelaïde en 1994 ! C'était la dernière course de la saison, et cela m'a coûté le titre pour un point. Et ce dont je suis le plus fier, c'est sans doute d'être devenu Champion du Monde, parce que la route est longue avant d'atteindre le sommet. Et quand quelqu'un atteint le sommet au cours de sa carrière, il peut vraiment en être fier."