D'un palmarès incroyable vers l'enfer McLaren : le parcours de Vandoorne en 6 dates

Ce lundi, McLaren a annoncé que Stoffel Vandoorne, 26 ans, sera remplacé par le jeune britannique Lando Norris en 2019. Après deux ans d'expérience en tant que pilote titulaire, revenons sur le parcours qui l'a mené jusqu'à l'écurie anglaise avant de le voir, qui sait, rebondir vers une nouvelle équipe en 2019. Voici les six dates clés de sa carrière.

1998 : Ses débuts en karting Sa carrière débute à l'âge de six ans, en remportant quelques courses dans le Belgian Indoor Karting Championship. Son premier fait d'armes arrive dix ans plus tard, quand il participe aux championnats belge et français de KF2. Il remporte d'ailleurs celui de notre pays. Il entre sur la scène internationale en 2009 dans la catégorie KF2 et participe simultanément au WSK, à l'European Championship et au World Cup, où il décroche le titre de vice-champion. La même année, il reçoit le prestigieux RACB National Team Steering Wheel.

2010: Champion de F4 Dix ans après ses débuts, il s'impose sur le Championnat de France F4 (six victoires) avec son bolide, une Signatech F4 Renault. Deux ans plus tard, le Courtraisien devient champion en Formule Renault 2.0 devant le Russe Daniil Kvyat avec l'écurie Joseph Kauffmann Racing. En 2013, alors qu'il est rookie en Formule Renault 3.5, il obtient là aussi le titre de vice-champion avec l'écurie Fortec Motorsport. Il intègre la même année le programme de jeunes pilotes de McLaren Racing.

2014: Forte impression en GP2 Stoffel Vandoorne intègre le team McLaren F1 en 2014. En plus du travail en simulateur à Woking, il prend part à plusieurs sessions de tests de jeunes pilotes, à Barcelone et Silverstone, qui lui permettent d'obtenir sa super-licence. En fin de saison, il participe aux essais privés d'Abou Dhabi où il teste les pneumatiques Pirelli en vue de l'exercice 2015 et effectue les premiers tours de roues du nouveau moteur V6 turbo Honda avec le Britannique Jenson Button. Le constructeur japonais faisant son retour en Formule 1 en 2015. Toujours en 2014, Stoffel s'engage avec ART Grand Prix en GP2 et termine la saison avec quatre pole positions consécutives et prend la deuxième place du championnat à Felipe Nasr lors du dernier meeting. L'année suivante, il poursuit au sein de l'écurie française avec l'objectif de ramener le titre pour convaincre McLaren de l'engager pour la saison prochaine en F1. Mi-octobre 2015, il y parvient en devenant champion du monde de GP2 Series sur le circuit de Sochi, en Russie, avec 108 points d'avance sur le deuxième.

2016: Les grands débuts chez McLaren Après son succès en GP2, le Belge remplace le Danois Kevin Magnussen dans le rôle de troisième pilote au sein de l'écurie anglaise et devient, en parallèle, pilote pour l'équipe Docomo Dandelion en Super Formula. Il effectue ses grands débuts en F1 au GP de Bahreïn en remplacement de Fernando Alonso, victime d'un spectaculaire accident au Grand Prix d'Australie. Notre compatriote termine la course à une belle dixième place, offrant ainsi le premier point de la saison à son team. Fin avril, Vandoorne termine troisième de sa première course en Super Formula sur le circuit de Suzuka. Le 3 septembre 2016, à Monza, en marge du Grand Prix d'Italie, il reçoit l'assurance de devenir titulaire chez McLaren-Honda aux côtés de l'Espagnol Alonso pour la saison 2017, Jenson Button prenant sa retraite en F1. Une semaine après, il rejoint Okayama afin d'y disputer, et d'y remporter, la cinquième manche du championnat de Super Formula. Le 30 octobre, il gagne sa deuxième course en Super Formula sur le circuit de Suzuka et prend la quatrième place finale du championnat, à seulement 6 points du champion Yuji Kunimoto.

2017: Une année compliquée Pour le Grand Prix inaugural, en Australie, Stoffel Vandoorne rencontre un problème moteur en qualifications et s'élance en dernière ligne. En course, il bénéficie de plusieurs abandons et termine au treizième rang. La poisse le poursuit notamment en Chine (abandon) et au Bahrein (problème moteur avant même le début de la course). Il inscrit son premier point de la saison en Hongrie, avant la trêve estivale. Le 23 août, il se voit confirmé chez McLaren pour la saison 2018. En finissant deux fois septième, lors des Grands Prix de Singapour et de Malaisie, Vandoorne a terminé seizième du championnat, avec 13 points.

2018: Une saison difficile et la fin de l'aventure McLaren Malgré le passage vers le bloc moteur Renault suite au divorce avec Honda, McLaren se montre incapable de redresser la barre cette saison. Les pépins s'enchainent et la position de notre compatriote, qui ne baisse pas les bras, s'avère de plus en plus délicate. Le 3 septembre, McLaren annonce via un communiqué que la collaboration avec Stoffel Vandoorne s'arrêtera à la fin de la saison. Le team britannique annonce peu après la titularisation du jeune Lando Norris aux côtés de Carlos Sainz Jr pour 2019. Plusieurs portes restent ouvertes pour Vandoorne, mais son avenir en F1 est à ce jour incertain.