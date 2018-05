Coup de chance pour Hamilton, coup de tonnerre chez Red Bull, coup de génie de Vandoorne…

Avant de débuter ce débriefing du GP de Bakou, un hommage d’abord à Ayrton Senna et Roland Ratzenberger décédés il y a 24 ans (le 1er mai et le 30 avril 1994). Un week-end qui reste le plus mauvais souvenir de mes 458 grands-prix. Il est marquant de voir qu’encore aujourd’hui, Senna reste on ne peut plus présent dans le cœur de toute la communauté F1 et au Brésil.



Venons-en à présent au GP d’Azerbaïdjan et cette superbe course dans les rues de Bakou, de quoi ravir tous les fans de la discipline et faire taire ceux qui disent que la F1 d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle d’hier.



On débute ce tour d’horizon avec un coup de cœur, celui pour Charles Leclerc, 6ème avec l’Alfa Romera Sauber. Formidable prestation du jeune monégasque qui bénéficie d’un moteur Ferrari 2018. Leclerc, grâce à ce genre de prestation, pourrait compliquer le choix futur de la Scuderia pour ses pilotes 2019.