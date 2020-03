Coronavirus: Monaco compte bien accueillir son Grand Prix de Formule 1 le 24 mai

La Principauté de Monaco a également pris des mesures de grande envergure ces derniers jours en raison de l'épidémie de coronavirus, mais les plans pour la célèbre course de Formule 1 sur le circuit de Monte Carlo restent pour l'instant d'application. L'Automobile Club de Monaco, organisateur, a déclaré que le Grand Prix de Monaco aura lieu comme prévu à la date initiale du 24 mai. La vente de billets se poursuivra comme d'habitude.

La course de Monaco était la septième du calendrier initial, mais elle pourrait être la première de la saison. Les courses en Australie (15 mars), au Bahreïn (22 mars), au Vietnam (5 avril) et en Chine (14 avril) ont déjà été annulées. En ce qui concerne les courses de Zandvoort aux Pays-Bas (3 mai) et de Barcelone en Espagne (10 mai), il n'est pas encore certain qu'elles auront lieu.

La Formule 1 essaie de rebâtir un calendrier. Le directeur technique Ross Brawn compte pouvoir organiser au moins dix-sept ou dix-huit courses. Les week-ends seraient ramenés de trois à deux jours. Il envisage également d'annuler la trêve estivale qui se passe habituellement en août. Le calendrier original pour 2020 prévoyait 22 courses.