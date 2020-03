Coronavirus: McLaren se retire du GP d'Australie après un cas positif dans son équipe

McLaren a annoncé jeudi qu'elle se retirait du Grand Prix d'Australie de Formule 1 après qu'un membre de l'écurie a été testé positif au nouveau coronavirus.

"Cette décision a été prise pour le bien-être non seulement des employés de McLaren F1 et ses partenaires mais aussi pour celui de ses rivaux, des fans de la F1 et de l'ensemble de ses participants", a indiqué McLaren dans un communiqué.

Mercredi, deux membres de l'écurie Haas et un membre de McLaren s'étaient placés en isolement volontaire après avoir présenté des symptômes grippaux.

Première manche du championnat du monde de F1, le GP d'Australie aura lieu dimanche à Melbourne, sans l'Espagnol Carlos Sainz Jr et le Britannique Lando Norris, les deux pilotes McLaren.

Cette manche doit en principe se disputer normalement alors que la prochaine, celle de Bahrein le 22 mars, se déroulera à huis clos sans public.

Le GP de Chine, prévu initialement à Shanghaï le 19 avril, a lui été reporté à une date non précisée