Coronavirus: La F1 travaille à un nouveau calendrier 2020

La Formule 1 a complètement abandonné le calendrier de sa saison 2020 et travaille à l'élaboration d'un nouveau calendrier, peut-on lire sur le site de la F1. Les Grand Prix prévus en mars/avril et reportés à cause de la pandémie de coronavirus seront recasés cet été durant la trêve estivale, tandis que la saison devrait se terminer après le 29 novembre.

Le championnat du monde 2020 de Formule 1 devait débuter le 15 mars avec le GP d'Australie, mais celui-ci a été annulé. Le GP de Monaco a également été annulé alors que sept autres GP ont été reportés.

Selon la BBC, la saison débuterait le 5 juillet par le GP d'Autriche, qui serait disputé à huis clos.

L'avenir du GP de Belgique, prévu le 30 août à Spa-Francorchamps, est encore incertain, vu que les événements de masse sont interdit jusqu'au 31 août en Belgique.