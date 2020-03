Coronavirus, F1 : les GP de Bahreïn et du Vietnam reportés, début du championnat fin mai ?

Après l’annulation du GP d’Australie, première manche du championnat du monde de F1, beaucoup attendaient la décision des instances dirigeantes et de la fédération internationale quant au maintien ou non des épreuves suivantes. La décision vient de tomber : la course de Bahreïn (22 mars) et celle du Vietnam (5 avril), qui faisait son apparition au calendrier cette année, sont reportées. La FIA espère débuter le championnat fin mai (à Monaco?). Dans ce cas de figure, le GP des Pays-Bas et d’Espagne, qui se déroulent début mai, seraient encore en suspend en fonction de l’état d’avancement du Coronavirus.