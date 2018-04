Cinq mille euros d'amende pour l'ecurie McLaren suite à l'arrêt de Stoffel Vandoorne

Les commissaires de la Fédération internationale de l'Automobile (FIA) ont décidé d'infliger une amende de 5.000 euros à l'écurie anglaise McLaren suite à l'arrêt en bord de piste entre les virages 5 et 6, lors de la 2ème séance d'essais libres du Grand Prix de Chine de Formule 1, vendredi sur le circuit de Shanghai, de Stoffel Vandoorne. La roue arrière droite de la monoplace de notre compatriote était en effet mal attachée, un écrou ayant été mal revissé lors de son arrêt au stand.

Les témoignages des stewards ont amené les commissaires à sévir. "Une pénalité de places sur la grille n'était pas justifiée car le pilote a pris toutes les mesures appropriées pour se garer dès que possible", indique le communiqué.

C'est la cinquième fois en trois Grands Prix, qu'une écurie se rend coupable de relancer une voiture de façon dangereuse après avoir mal remonté des roues (les deux Haas de Romain Grosjean et Kevin Magnussen en Australie, Ferrari lors des essais libres au Bahrein puis en course où un mécanicien a même été gravement blessé à la jambe, et maintenant McLaren en Chine). Cela ne s'était produit que trois fois en vingt Grands Prix en 2017, notamment une roue mal serrée (Grosjean en Hongrie, Carlos Sainz Jr. à Abu Dhabi) et une voiture relâchée à côté d'une autre dans la voie des stands (Pascal Wehrlein à Monaco).