Charles Leclerc remporte le Grand Prix virtuel d'Australie, Stoffel Vandoorne 6e

Formula 1 Esports Series - GP Australie - 05/04/2020 Pour compenser l'absence de Grand Prix suite à la pandémie Covid-19, La F1 organise des courses virtuelles en mode 'gaming'. Les participants sont des pilotes actuels ou anciens ainsi que quelques people amateurs du genre. La course de ce week-end se déroule sur le tracé virtuel de Melbourne, avec entre autre la présence de Charles Leclerc, pilote officiel Ferrari F1. Une course commentée par Maxime Potar et Thibaut Rinchon.