Charles Leclerc : "Quand j'arrive à Spa je pense à Anthoine (Hubert), pas à ma première victoire"

À Spa, Charles Leclerc revient sur les terres de la première victoire de sa carrière en Formule 1. Un succès au grand-prix de Belgique 2019 endeuillé par le décès de son amis Anthoine Hubert la veille. En arrivant dans les Ardennes belges, le sentiment reste donc mitigé pour le monégasque qui ne peut s'empêcher de repenser au tragique accident.



"Ce n'est pas facile de revenir ici après ce qu'il s'est passé l'an dernier. C'était déjà très douloureux de prendre la piste et ce sera tout aussi compliqué cette année. Je n'avais pas vraiment profité de ce premier succès en 2019, l'accident était encore trop frais dans ma tête. Je suis sûr qu'Anthoine serait très content que je fasse un bon résultat dimanche, mais c'est certain que quand j'arrive ici je pense à Anthoine et pas à la première victoire de ma carrière."