Charles Leclerc prolonge chez Ferrari jusqu'en 2024

Ferrari a annoncé lundi la prolongation jusqu'en 2024 du contrat du Monégasque Charles Leclerc.

Leclerc, 22 ans, avait intégré la Ferrari Driver Academy en 2016. En 2018, il avait débuté en Formule 1 au sein de l'écurie Sauber. Ses prestations lui ont valu de décrocher un volant chez Ferrari dès 2019, à la place du Finlandais Kimi Räikkönen. Avec 2 victoires, à Spa-Francorchamps et à Monza, 7 pole positions et 10 podiums, le Monégasque a marqué les esprits pour sa première saison au sein de la Scuderia.

"Je suis très heureux", a-t-il réagi. "La saison à peine écoulée, rouler pour la plus prestigieuse écurie de Formule 1 a été un rêve pour moi. Je suis impatient de profiter d'une relation encore plus profonde avec l'équipe après une année 2019 intense et excitante. Je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve, j'ai hâte de commencer la nouvelle saison", a conclu Leclerc.

"A chaque course cette année, notre souhait de prolonger notre contrat avec Charles est devenu de plus en plus évident", a confié le directeur de l'écurie Mattia Binotto. "Cette décision signifie qu'il sera maintenant avec nous pour les cinq prochaines saisons. Cela démontre que Charles et la Scuderia ont un avenir solide ensemble."

"Charles fait partie de la famille Ferrari depuis 2016 et nous sommes plus que fiers des résultats obtenus avec notre académie", a poursuivi Binotto. "Je suis sûr qu'ensemble, nous allons écrire de nombreuses nouvelles pages de l'histoire du Cheval Cabré."