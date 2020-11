Charles Leclerc perd le podium dans les derniers virages : "Dégoûté, j'ai fait le con !"

En bagarre pour la deuxième place avec Sergio Perez, dont le vieux train de pneus intermédiaires était à l'agonie, dans le dernier tour du Grand Prix de Turquie, Charles Leclerc a été un peu trop optimiste et s'est fait chiper la dernière marche du podium par son coéquipier Sebastian Vettel, qu'on n'avait plus vu à pareille fête depuis longtemps. Après cette course d'anthologie, le Monégasque était... énervé.

"Je suis vraiment dégoûté, c'était une journée horrible, a précisé Charles Leclerc au terme du Grand Prix. Le début de la course n'était pas bon, mais après, j'étais vraiment rapide, mais j'ai fait le con dans les trois derniers virages, et ça fait foirer toute ma course. Je suis désolé pour le team, parce que j'aurais pu terminer deuxième. Je suis très content pour Seb, bien sûr, mais là, il y a surtout toute la frustration qui remonte. Je vais me calmer, et on verra ce qu'il en est lors de la prochaine course !"