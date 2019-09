Charles Leclerc le plus rapide lors de la première séance d'essais libres en Russie

Charles Leclerc (Ferrari) a dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix de Russie, 16e des 21 rendez-vous de la saison en Formule 1, vendredi sur l'autodrome de Sotchi. Le pilote monégasque a signé le temps de 1:34.462 au terme des 5,848 kilomètres du tracé, devançant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull/1:34.544) et son équipier allemand Sebastian Vettel (1:35.005)

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et son équipier britannique Lewis Hamilton, champion du monde, complètent le top 5 avec des temps respectifs de 1:35.198 et de 1:35.411.

La deuxième séance se déroulera entre 14h et 15h30 ce vendredi alors que la troisième est prévue samedi (11h-12h) avant les qualifications (14h-15h). Le départ de la course sera lui donné dimanche sur le coup de 13h10.

Jamais Mercedes n'a été battu en Russie depuis la première édition en 2014. En effet, Hamilton s'est imposé à trois reprises (2014, 2015 et 2018) alors que Nico Rosberg (2016) et Bottas (2017) comptent une victoire.

Pourtant dominatrice depuis le début de saison, l'écurie Mercedes a vu Ferrari remporter les trois derniers rendez-vous avec les succès de Leclerc à Spa-Francorchamps et Monza et la victoire de Vettel à Singapour.



Kubica en fond de grilles, des places de pénalité pour Verstappen, Albon et Gasly

Le Polonais Robert Kubica (Williams) prendra en fond de grille le départ du Grand Prix de F1 de Russie dimanche après avoir changé plusieurs éléments de son moteur au-delà du quota autorisé par saison. Il y retrouvera le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso), pénalisé pour les mêmes raisons.

Le Néerlandais Max Verstappen et le Thaïlandais Alexander Albon pour Red Bull, ainsi que le Français Pierre Gasly pour Toro Rosso écopent eux de cinq places de pénalité pour des changements moins importants.