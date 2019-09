Charles Leclerc en pole position devant les tifosi à Monza après une Q3 avortée

Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé la pole position du Grand Prix d’Italie de Formule 1, samedi après-midi sur le circuit de Monza. Dimanche, au départ de la 14e des 21 manches du championnat du monde, le Monégasque, qui réalise la 4e pole de sa carrière après le Bahreïn, l’Autriche et la Belgique, sera accompagné sur la première ligne par le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) 2e à 39/1000es. L’autre Mercedes, celle du Finlandais Valtteri Bottas, a réalisé le 3e chrono de la Q3 à 47/1000es. Cette dernière partie des qualifications a été marquée par un drapeau rouge à la suite d’un accident de Kimi Räikkönen (Alfa Roméo). A la relance de la séance, les voitures ont trop tardé et n’ont pas eu le temps de tenter un ultime avant leur passage sur la ligne de départ/arrivée, le drapeau à damiers étant brandi juste avant. L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) complète la 2e ligne à 150/1000es.

Les Renault de l’Australien Daniel Ricciardo et de l’Allemand Nico Hülkenberg ont surpris en se classant 5e à 532/1000es et 6e à 742/1000es devant la McLaren de l’Espagnol Carlos Sainz Jr à 1.148 seconde. La Red Bull du Thaïlandais Alexander Albon classée 8e, le Canadien Lance Stroll (Racing Point) 9e et Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) complètent le top 10 sans avoir pu signer de chrono.

Le Finlandais a accidenté sa monoplace dans la troisième et dernière partie des qualifications (Q3). Selon les réparations à effectuer, il n’est pas à l’abri d’une pénalité sur la grille de départ.

Au moment de s’élancer pour leur dernier tour rapide en Q3, quand se joue la pole position, les neuf pilotes encore en lice ont attendu le plus longtemps possible pour sortir du garage puis ont effectué leur tour de chauffe au ralenti dans l’espoir de bénéficier chacun de l’aspiration des autres pour gagner quelques dixièmes.

Résultat, seuls Sainz et Leclerc ont passé la ligne de départ/arrivée en temps voulu pour effectuer ce fameux tour rapide. Les sept autres ont été privés de leur deuxième d’essai, laissant un goût d’inachevé à ces qualifications. Ce "bazar", comme l’ont qualifié les pilotes, fait d’ailleurs l’objet d’une enquête des commissaires de course.

Le champion du monde le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) est leader du championnat avec 268 points contre 203 à son équipier Bottas et 181 au Néerlandais Max Verstappen.

Celui-ci, qui a changé ce week-end le moteur Honda de sa Red Bull était certain de s’élancer du fond de la grille après la pénalité qui accompagne automatiquement son changement de bloc-moteur, le quota autorisé cette saison était dès lors dépassé. Son problème… moteur, en Q1, qui l’a empêché de signer le moindre chrono en qualifications n’a donc pas eu d’influence.

Pierre Gasly (Toro Rosso) et Lando Norris (McLaren) sont aussi pénalisés. Le Français et le Britannique bénéficient eux aussi d’un nouveau moteur à Monza. Ils dépassent le nombre de moteurs utilisés cette saison