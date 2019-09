3e pôle d'affilée pour Charles Leclerc, Hamilton 2e (LIVE vidéo) - © ROSLAN RAHMAN - AFP

Charles Leclerc décroche à Singapour une troisième pole consécutive - Formule 1 -... Grosse surprise lors des qualifs du GP de Singapour. C’est encore une fois Charles Leclerc qui s’est montré le plus rapide et qui partira pour la 3e fois d’affilée en pôle du Grand Prix de Singapour, 15e manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit de Marina Bay (5,063 km). Le pilote Ferrari a signé le meilleur chrono dans les dernières secondes des qualifications, samedi. Le Monégasque sera accompagné de Lewis Hamilton sur la première ligne. C’est la troisième pole consécutive de Leclerc, la cinquième de sa saison et de sa carrière. Le vainqueur des deux derniers Grand Prix, en Belgique et en Italie, s’est montré le plus rapide en 1 : 36.217. Il aura à ses côtés en première ligne le Britannique de Mercedes Lewis Hamilton (+0.191).