Charles Leclerc : "Clairement, Carlos Sainz va m’ennuyer, il sera très rapide"

Charles Leclerc aura un nouvel équipier la saison prochaine chez Ferrari. Après le départ de Sebastian Vettel, le Monégasque va inévitablement changer de statut au sein de la Scuderia. Il s’attend à être "ennuyé" par Carlos Sainz la saison prochaine.



Après les Grands Prix virtuels, Charles Leclerc a "passé le temps" en participant au tournage d’un film de Claude Lelouche. Le pilote de 22 ans a pris le volant de la Ferrari SF90 Stradale, "la F1 des voitures de route". Seul sur le circuit de Monaco, il a pris son pied et reconnaît avoir "poussé fort". Une manière de compenser un peu son manque de roulage.



L’Equipe a profité de l’occasion pour questionner Leclerc au sujet de son futur équipier : Carlos Sainz.



"Je ne deviens pas le numéro Un (avec le départ de Vettel). Je pense que Carlos est un très grand pilote et il va le prouver, même si ce n’est pas encore évident pour tout le monde. Il sera un beau défi à relever pour moi. Il sera difficile à battre. Est-ce qu’il va m’ennuyer comme j’ai ennuyé Vettel ? Clairement, il va m’ennuyer. Je pense que Carlos sera très rapide".



Leclerc et a aussi glissé un mot sur le quadruple champion du monde allemand. "Il m’a énormément appris, c’est vrai. J’étais content de l’avoir comme équipier. Il avait beaucoup d’expérience".