Charles Leclerc a reçu sa Formule 1 de 2019... à la maison

En fin de semaine dernière, Charles Leclerc a reçu un colis un peu particulier et …légèrement encombrant chez lui à Monaco : la Ferrari SF90 avec laquelle il a décroché ses deux premières victoires en Formule 1. En arrivant jeudi à Imola, le pilote Scuderia a expliqué à la presse comment il était parvenu à convaincre les rouges de lui faire ce cadeau.



"En 2019 après avoir gagné Spa et Monza, j’ai directement dit à Ferrari : “J’aimerais tellement recevoir cette voiture“. À ce moment-là, eux me disait “on verra, on verra“. Et puis en fin de saison au moment de négocier ma prolongation de contrat, j’ai remis cela sur la table et l’équipe a accepté. C’est vraiment très sympa de leur part. C’était un rêve pour moi de posséder l’une de mes F1 et encore plus celle de mes débuts chez Ferrari, le châssis avec lequel j’ai gagné Spa et Monza 2019.