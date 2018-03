Catastrophe pour Haas : Au pied du podium, Magnussen et Grosjean abandonnent après leur changement de gommes

Le Grand Prix d'Australie avait démarré à la manière d'un rêve pour l'écurie Haas et ses pilotes Kevin Magnussen et Romain Grosjean, il a tourné au cauchemar : lors de leur passage par les stands, les mécaniciens de l'équipe américaine n'ont pas réussi à remplacer la roue arrière gauche des deux voitures. La sanction est tombée quelques dizaines de mètres plus loin : abandon !

Kevin Magnussen, qui occupait alors une incroyable quatrième place, a dû garer sa monoplace. Son coéquipier Romain Grosjean a récupéré sa place au pied du podium, mais ses espoirs ont été de courte durée : juste après son changement de gommes, le Français a lui aussi été obligé d’abandonner !