Carlos Sainz : "Garder l'ADN de la F1 : plus d'égalité, moins de courses"

Comme durant chaque émission Warm up, nos équipes vont à la rencontre d’un ancien pilote célèbre. Ce week-end, à l’occasion du GP de Hongrie, c’est Carlos Sainz qui a répondu à nos questions.

Gaëtan Vigneron : Pour vous Carlos, quelle serait la Formule 1 idéale ?

Carlos Sainz : "Tout d’abord, la Formule 1 que j’aimerais voir, c’est une Formule 1 où il y a un peu plus d’égalité : je n’aime pas cette Formule 1 où il y a de telles différences entre une équipe et une autre. Ensuite, j’ai toujours préféré la qualité plutôt que la quantité : on a un calendrier de plus de vingt courses aujourd’hui, et il pourrait y en avoir encore plus ! J’ai vécu cette expérience en rallye, on est monté une fois à 16 manches du Championnat du Monde, et on a ensuite fait marche arrière, ça n’allait pas ! Je le répète, pour moi, la qualité est plus importante que la quantité, il faut à tout prix conserver l’ADN de la Formule 1. C’est ça le plus important pour moi."

Nous avons un pilote belge en F1, Stoffel Vandoorne, ce n’est pas facile pour lui pour le moment, quelle est votre opinion à son sujet ?

"Je pense que Stoffel a énormément de talent, il l’a déjà prouvé. Pour moi, c’est l’un des meilleurs jeunes pilotes du plateau. Mais pour le moment, il souffre, c’est sûr ! Je pense qu’il est dans une équipe qui traverse une période très difficile, et il n’a vraiment pas eu de chance en débarquant chez McLaren à cette période, dans ces conditions. C’est une chose qui est difficile à gérer, mais son talent est toujours là, ça ne fait aucun doute."

Et quelle est la chose dont vous êtes le plus fier dans votre carrière ?

"C’est difficile à dire, j’ai déjà beaucoup de cheveux gris ! Je ne sais pas… Il y a mes titres mondiaux bien sûr, ma victoire au rallye de Finlande, qui était la première d’un pilote non-scandinave… Mais ce dont je suis le plus fier, c’est peut-être d’avoir été le premier à vouloir être rapide partout : au RAC, en Finlande, au Monte-Carlo, en Corse, au Safari… Je pense que j’ai réussi à faire évoluer les mentalités. Aujourd’hui, pour être Champion du Monde des Rallyes, tu dois être rapide partout ! Avant, les équipes faisaient appel à des spécialistes sur chaque rallye. Je pense que j’ai fait évoluer la situation."

Et enfin, votre plus grande fierté en tant que père de l’une des jeunes stars de la Formule 1 ?

"En tant que père, je suis très fier de ce que Carlos réalise à l’heure actuelle. Je pense qu’il est encore très jeune, il est encore en train d’apprendre, de grandir. J’espère qu’un jour, il deviendra Champion du Monde ! Mais il apprend… Nous venons de deux mondes différents, moi, je viens du rallye, lui, du karting, puis il a choisi de suivre cette voie. Ce n’est pas le chemin le plus facile à suivre, mais je suis convaincu qu’il rencontrera le succès."