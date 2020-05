Carlos Sainz en rouge comme son idole Fernando Alonso

Fils de Carlos Sainz senior, double champion du monde en rallye, Carlos Sainz junior pilotera donc cette Ferrari, objet de tant de rêves parmi tous les pilotes de la planète.



Magnifique opportunité pour le jeune madrilène qui peut déjà s’appuyer sur une belle expérience. 102 GP et 5 saisons avant de rejoindre la Scuderia.

Produit de la filière Red Bull, il a commencé chez Toro Rosso, aux côtés d’un certain Max Verstappen, avant de poursuivre chez Renault puis McLaren où il a réalisé l’an dernier sa meilleure saison avec un premier podium au Brésil.

C’était le 100e podium espagnol en F1 dont ... 97 à l’actif d’Alonso.



Le jeune Sainz a d’ailleurs opté pour la F1, plutôt que pour le rallye, pour suivre les traces de son idole Fernando Alonso. Comme quoi, l’histoire se répète puisqu’il se glissera désormais dans la monoplace que son illustre aîné a pilotée pendant plusieurs saisons.



Pilotage assez agressif, excellent feedback technique, bon communicateur, bien éduqué, bien conseillé par un père très présent dans les coulisses, Sainz a pas mal d’atouts à faire valoir.



Leclerc/Sainz, prime à la jeunesse



L’an dernier, il a démontré qu’il fait sans doute partie des stars du futur. Il lui manquait encore une monoplace à la hauteur de telles ambitions.



Ferrari se lancera donc dans le futur avec un duo Leclerc/Sainz, la plus jeune paire de pilotes pour l’écurie italienne sur les 50 dernières années. Un changement de cap et un fameux défi.



La durée du contrat de Sainz (2 ans) est moins longue que celui de Leclerc (5 ans), ce qui pourrait laisser penser que, dans un premier temps en tout cas, c’est le Monégasque qui sera considéré comme le numéro un du team. Mais les choses pourraient évoluer, Sainz aura peu de choses à perdre et Leclerc va devoir gérer l’immense et insoupçonnée pression d’être chef de file chez Ferrari.



Je pense que c’est loin d’être anodin, même si Leclerc est particulièrement solide mentalement.



La F1 2020 n’a toujours pas commencé et pourtant les choses se bousculent sur le marché des transferts et ce n’est sans doute pas encore fini.

Cela nous laisse de belles chose en perspective une fois que le Grand Cirque reprendra son envol.