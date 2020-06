Canada 2007 : Enorme crash de Kubica, qui pulvérise sa BMW à 230 km/h

Le Grand Prix du Canada 2020 de Formule 1 devait se tenir dimanche. Il a été reporté suite à la pandémie de coronavirus. Retour toutefois sur l'édition 2007, remportée par Lewis Hamilton, mais également marquée par un terrible accident.

10 juin 2007. Auteur de la première pole position de sa carrière, Lewis Hamilton a empoché le GP du Canada (sa première victoire en F1), sur le tracé Gilles Villeneuve, à Montréal, long de 4.361 kilomètres. Course il y a eu, mais celle-ci a été dominée de la tête et des épaules par le Britannique, qui a mené 67 des 70 tours de l'épreuve. Une véritable démonstration pour seulement sa sixième course dans la discipline. Le pilote McLaren-Mercedes a devancé l'Allemand Nick Heidfeld (BMW Sauber) et l'Autrichien Alexander Wurz (Williams-Toyota).

La course a connu peu de suspense en tête, mais a toutefois été très agitée. On pointera les drapeaux noirs brandis à Felipe Massa (Ferrari) et Giancarlo Fisichella (Renault), coupables d'avoir ignoré le feu rouge à la sortie de la pitlane durant une période de neutralisation.

Le rendez-vous aura aussi été émaillé de quatre sorties de la voiture de sécurité... notamment celle consécutive au crash terrible de Robert Kubica (BMW Sauber) après 26 tours. Un accident qui donne des frissons, une des images fortes des dernières années en F1. Le Polonais, auteur d'une sortie de piste à environ 230 km/h, sera évacué vers l’hôpital de Montréal, ne souffrant 'que' d'une commotion cérébrale et d'une entorse à la cheville droite. Comme une réponse de l'histoire, Kubica remportera le GP du Canada... l'année suivante.

