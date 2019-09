Café du commerce à Sochi...

Il reste cinq Grands Prix… les titres mondiaux sont joués mais on est assuré de vivre une fin de saison croustillante. Essentiellement grâce à Ferrari. D’abord parce que les Rouges sont revenus à un excellent niveau et sont même peut-être désormais la référence. On est quasi sûr de vivre, sur des tracés bien différents, de belles bagarres avec Mercedes et à l’occasion avec Red Bull.

Mais surtout, on est curieux de voir comment la cohabitation Vettel-Leclerc va évoluer et comment l’État-major de la Scuderia va pouvoir gérer ses deux pilotes, l’un de 32 ans, fier quadruple champion du monde se battant pour conserver son rang, l’autre de 21 ans, affamé de succès et en pleine courbe ascendante… Ce n’est pas le scénario de Sochi qui va aider à la sérénité…

Je suis toujours surpris par la virulence, voire l’agressivité des propos après une situation controversée, entre les partisans de l’un ou de l’autre des protagonistes. Pour être tout à fait franc avec vous, je n’ai pas très envie de me lancer dans ce genre de débats. D’abord parce que contrairement à ce qu’imaginent encore idiotement certaines personnes, je ne suis ni pour un tel ni pour tel autre. À force de les côtoyer tous les quinze jours, je n’ai pas de préférence. Tout au plus quelques contacts plus privilégiés avec certains. Mon seul petit plaisir, c’est que le championnat se décide le plus tard possible, peu importe qui l’emporte pourvu que le suspense perdure le plus longtemps possible. Je ne vais donc pas faire le procès de l’un ou de l’autre.

Dans le cas qui nous occupe, je me demande surtout pourquoi Ferrari se met dans un tel pétrin. Le championnat est perdu, les Rouges ont pu néanmoins redresser la barre et peuvent compter sur deux super pilotes. Pourquoi ne pas les laisser se battre… ? J’ai la faiblesse de croire qu’ils sont suffisamment talentueux et intelligents pour savoir jusqu’où ils peuvent repousser la limite sans jamais se télescoper en piste.

Ce dimanche à Sochi, Ferrari avait fait l’essentiel au premier tour en se retrouvant avec les deux voitures devant les Mercedes. Ne se sont-ils pas mis eux-mêmes dans les problèmes en multipliant les communications radio et les plans les plus divers, au lieu de se focaliser sur la course en parfaite concentration… ? Qui sait même si toutes ces discussions périphériques n’ont pas contribué à précipiter leur perte… ?

Il est clair que sans le souci mécanique de Vettel, Ferrari aurait sans doute gagné. Il aurait été amusant de voir dans quel ordre… et si Vettel, qui s’était retrouvé à nouveau derrière Leclerc après son pitstop un peu tardif, aurait pu s’attaquer à son équipier. Il se disait et semblait le plus rapide des deux mais difficile de deviner ce qui se serait passé.

Officiellement la crise ne couve pas, les deux pilotes se font toujours confiance et Binotto dit que gérer leur rivalité est un problème de luxe. On peut néanmoins avancer que la tension monte entre les deux camps. Et cela ne date pas d’hier mais est à mettre en perspective dans un contexte plus global. Sans revenir sur le postulat de base qui établissait Vettel comme numéro un dans une situation de 50/50 en début de saison ni sur les quelques péripéties des courses de la première moitié de campagne, on peut noter plusieurs épisodes depuis la reprise après l’été.

En Belgique, Vettel a un peu favorisé la victoire de Leclerc en retardant Hamilton. En Italie, Leclerc a eu un peu de mal à justifier la non-réciprocité de l’aspiration en qualifications. Je sais qu’il s’est fait remonter les bretelles pour cela en interne. À Singapour l’undercut a été favorable à Vettel et Leclerc a été prié de ne plus s’épancher en public sur son mécontentement.

On l’a vu très corporate et profil bas dans ses déclarations aux médias en Russie. Inversement, en n’obtempérant pas aux consignes initiales à Sochi, Vettel a créé un précédent et rappelé l’épisode célèbre du Multi 21 avec Red Bull en Malaise 2013 (où il n’avait pas respecté l’ordre de rester derrière Webber).

La question, c’est : et quid maintenant… ? Quelle est la prochaine étape… ? On ne peut pas non plus occulter les chiffres : 2 victoires à une pour Leclerc et 6 poles à une en sa faveur également. Et à 21 ans, Leclerc représente plus le futur que Vettel. En même temps, l’écurie a bien besoin de deux solides représentants. Historiquement il est plutôt rare que Ferrari doive manager deux numéros un.

À chacun son avis ou son interprétation… Après tout tant mieux. Cela continuera à alimenter le café du commerce et à égayer nos rendez-vous futurs. Rendez-vous au premier virage à Suzuka…