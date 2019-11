Bruno Senna et le "professeur" Ayrton : "Si j'essayais de lui faire l'extérieur, il me sortait de la piste"

Le Brésilien Bruno Senna, qui a disputé trois saisons de Formule 1 entre 2010 et 2012, a pris ce dimanche sur le circuit d'Interlagos le volant de la McLaren MP4-4 avec laquelle son oncle Ayrton a été sacré Champion du Monde en 1988.

Au micro de la RTBF, le récent vainqueur des Quatre Heures de Shanghai en WEC est revenu sur l'héritage laissé par Ayrton Senna au Brésil, ainsi que sur ses premiers cours de karting...

"C’était un très bon professeur, le genre de professeur qui veut vous apporter toute son expérience. Et si j’essayais de le dépasser par l’extérieur par exemple, il me balançait en dehors de la piste. Je pense qu’il ne m’a rien appris, parce que j’essaie toujours aujourd’hui de dépasser par l’extérieur, parfois ça marche, parfois pas, mais c’était un super gars ! A la maison, il était très relax, c’était quelqu’un de très agréable, c’était fantastique d’avoir un oncle comme lui et je suis très fier d’être de sa famille, comme je suis exceptionnellement fier de pouvoir lui rendre cet hommage ce week-end."

"Je pense qu’Ayrton, c’était vraiment ça : une source d’inspiration pour les gens de tous horizons, et issus des quatre coins du monde. Les gens ont continué à parler de lui, même s’il n’a jamais été aussi exposé que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd’hui. Au Brésil, il y a toujours sa Fondation bien sûr, on entretient sa mémoire en donnant des cours aux plus jeunes, en leur donnant l’opportunité de recevoir une éducation. Ayrton faisait déjà des dons à diverses œuvres de charité quand il était toujours là, et il a eu besoin d’en faire plus, parce qu’il ne savait pas où allait son argent, et il voulait en faire plus, il savait que lui était devenu ce qu’il est devenu parce qu’il avait reçu la bonne opportunité au bon moment. Je pense qu’il serait très fier du boulot accompli par la Fondation, il y a eu plus de 26 millions d’enfants et d’adolescents qui ont profité de ce programme depuis que la Fondation existe, et on espère pouvoir continuer à le faire pendant longtemps."