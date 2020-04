Brawn compare Schumacher et Hamilton, deux talents immenses

A ma gauche, Michael Schumacher. Pilote allemand, 51 ans, retraité depuis la saison 2012. Sept fois champion du monde. A ma droite, Lewis Hamilton. Pilote britannique, 35 ans, toujours actif chez Mercedes. Six fois champion du monde.

Au centre, Ross Brawn. Actuellement manager sportif de la Formule 1 depuis le rachat du championnat par le groupe Liberty Media. Le Britannique de 65 ans a collaboré, en tant qu'ingénieur puis comme directeur d'équipe, avec Schumacher (de 1991 à 2006 chez Benetton puis Ferrari) et avec Hamilton (en 2013 chez Mercedes). Il a donc fait partie du cercle très proche des deux champions, comme une pédoncule liée à sa fleur.

Il a tenté, pour le site officiel de la F1, de comparer les deux icones. "Les époques sont différentes. Lewis est incroyablement professionnel, motivé et dévoué. Michael avait un sens intense du détail vis-à-vis de la voiture... dont Lewis n'a pas besoin. Michael a débuté à une époque où la technologie actuelle n'existait pas. L'étude des données était très grossière. L'implication du pilote était bien plus forte. Aujourd'hui, le pilote sort de la voiture et l'ingénieur dispose d'une analyse du comportement de la voiture dans chaque virage. Le pilote n'a pas grand-chose à dire donc. Ce qu'on attend d'un pilote a changé. Je ne sais pas comment Lewis s'en sortirait, ayant débuté à une époque où une implication dans la voiture n'était pas nécessaire", a d'abord expliqué Brawn, d'après des propos retranscris par Motorsport.

"Ils ont tous les deux un talent immense. Certains tours, en qualification par exemple, ont laissé l'équipe bouche bée. Parfois, il n'y a que ces pilotes qui sont capables de cela. Lewis s'est placé dans la bonne équipe au bon moment, il évolue à son meilleur niveau. Il ne commet pas d'erreurs, ses performances sont exceptionnelles. C'est un pilote fantastique", a ensuite résumé l'actuel manager sportif de la F1.

Deux pilotes, deux époques, deux grands champions, mais un point commun : des louanges, des trophées et des records à tire-larigot. En route vers un septième sacre, Hamilton pourrait bientôt en faire tomber d'autres.