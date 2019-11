Bottas vainqueur aux Etats-Unis devant Hamilton, Champion du Monde pour la sixième fois

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché ce dimanche à Austin son sixième titre de Champion du Monde après avoir terminé à la deuxième place du Grand Prix des Etats-Unis, 19ème des 21 épreuves de la saison 2019 du Championnat du Monde de Formule 1.

La victoire est revenue à son coéquipier Valtteri Bottas (Mercedes), qui avait signé la pole position la veille et qui a mené la course sans le moindre souci avant la valse des changements de pneumatiques.

LH, qui n’a effectué qu’un seul changement de pneus contre deux à ses deux rivaux dans la course à la victoire, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), a réussi à résister aux attaques de son coéquipier jusqu’au… 52ème des 56 tours, malgré des gommes dures à l’agonie. Le désormais sextuple Champion du Monde a ensuite su conserver sa deuxième place avec quelques dixièmes d’avance sur le Néerlandais de chez Red Bull.

Si Mercedes a réalisé un nouveau doublé, la Scuderia Ferrari quitte de son côté une nouvelle fois les paddocks avec un goût amer en bouche : deuxième sur la grille de départ, l’Allemand Sebastian Vettel a rapidement été contraint à l’abandon à cause d’un bris de direction, alors que le Monégasque Charles Leclerc, jamais dans le coup, a terminé à la quatrième place, bien loin du trio de tête.

Le Thaïlandais Alex Albon (Red Bull) termine cinquième malgré une crevaison en début de course, devant l'Australien Daniel Ricciardo (Renault), sixième, et "best of the rest".

Deux Grands Prix figurent encore au programme de cette saison du Championnat du Monde de Formule 1 : à Interlagos, au Brésil, dans quinze jours, et à Abu Dhabi d'ici un mois.